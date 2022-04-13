國軍頻傳確診案例，國防部今日表示，經分析顯示，多源於家戶間感染。對相關案況，國防部第一時間即啟動應變機制，以重點營區列管；並依中央流行疫情指揮中心及地方政府衛生局指導，採最嚴謹的態度，按疫調、匡列接觸人員、就地隔離及全營區PCR篩檢等流程處理，執行各項防疫措施，已有效降低社區擴散風險。

國防部進一步說明，目前防疫長由海軍常務次長擔任；國防部邱部長對各項防疫作為，始終尊重中央政策指引，及國防部疫情指揮中心之專業。未來將持續以正向積極態度，面對疫情嚴峻挑戰；並與地方政府及中央密切合作配合，採取一致的行動，同心協力斬斷傳播鏈，共同防堵疫情。

此外，國防大學率真校區學員1員因身體不適自行就醫，經核酸檢測（PCR）結果為陽性，即依地方衛生單位指導實施居家隔離。

國防大學指出，本校目前已完成疫調作業，並對密切接觸者實施隔離及 PCR檢測；另依中央流行疫情指揮中心及地方衛生單位指導，加強校內防疫工作，持續落實分艙分流、全面清消及人員健康管制等各項防疫作為，維護師生健康安全。