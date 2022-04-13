希臘總統確診 症狀輕微居家隔離 21:092022/04/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 薩克拉洛普魯已驗出COVID-19陽性反應。（達志影像／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 希臘總統辦公室今天說，薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）總統已驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應。 薩克拉洛普魯的症狀輕微，目前居家隔離。 希臘12日有1萬5690例新增確診病例，使疫情爆發以來的確診總數來到319萬人。 希臘今天表示，在整個夏季旅遊期間，將取消室內戴口罩和出示疫苗證書等防疫限制措施，當局將考慮在9月恢復這些限制。 估這波疫情會超過4個月 柯文哲：輕症不要去擠醫院 居家照護確診者隔離期外出 新北：將比照重大刑案追人 #希臘 #總統 #確診 #症狀輕微 #居家隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫護哭了！確診產婦順利剖腹產 寶寶3採陰明可和爸爸相聚 18:022022/04/13 生活 苗栗斗煥坪營區教召兵確診 急匡列50人居隔 12:032022/04/13 生活 國防大學證實1名軍官確診 其餘學員快篩陰性不停課 19:112022/04/13 生活 議員批一句話讓官員不敢追加預算 柯文哲回嗆：選錯總統 14:332022/04/13 政治 挺烏克蘭 波蘭與波羅的海3國總統親訪基輔 18:222022/04/13 國際 停課新標準今上路 8大QA一次看 08:272022/04/13 生活 台南菸廠1員工確診 急召399人採檢 04:102022/04/13 地方新聞 雲林北港高中1生確診 Ct值14急匡51人居隔 15:532022/04/13 生活 時論廣場》輕症居家配套別再拖（王任賢） 18:142022/04/13 時論廣場 靜宜、弘光爆3師生確診 今下午預防性停課大清消 16:542022/04/13 生活 莊人祥：單日確診破千、破萬都可能 04:102022/04/13 生活新聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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