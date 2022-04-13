希臘總統辦公室今天說，薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）總統已驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應。

薩克拉洛普魯的症狀輕微，目前居家隔離。

希臘12日有1萬5690例新增確診病例，使疫情爆發以來的確診總數來到319萬人。

希臘今天表示，在整個夏季旅遊期間，將取消室內戴口罩和出示疫苗證書等防疫限制措施，當局將考慮在9月恢復這些限制。