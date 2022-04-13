看好台中14期重劃區的發展潛力，阿秋餐飲集團去年以16.2億元高價、出售「阿秋大肥鵝」台中黎明路旗艦店土地之後，全新餐廳落腳在14期洲際棒球場旁，與旗下另一個餐飲品牌「好運來洲際宴展中心」毗鄰而居，並重新命名為「阿秋大肥鵝洲際花園餐廳」，4月份全新開幕，搶攻母親節聚餐商機。阿秋餐飲集團不僅新開「阿秋大肥鵝洲際花園餐廳」，不畏疫情持續升溫，宣布將加碼投資台中展店！

阿秋餐飲集團董事長廖豐民表示，預計砸下5,000萬元重金、在單元二重劃區市政南一路上，打造「阿秋大肥鵝台菜海鮮餐廳」，主打台菜與海鮮，預計8月份開幕。

阿秋大肥鵝創始於民國94年，以肥嫩噴香的肥鵝及豐富多變的佳餚，屹立台中餐飲界17年，成為台中許多企業主宴客的指定餐廳。阿秋餐飲集團目前旗下有北屯區「阿秋大肥鵝洲際花園餐廳」與可容納120桌宴席的「好運來洲際宴展中心」、以及「阿秋小肥鴨」台中南區健康店。廖豐民表示，緊鄰11期商圈的14期重劃區，不僅擁有超人氣的洲際棒球場，位於球場旁的「漢神洲際購物中心」也正如火如荼興建中，預計2025年營運；此外，餐廳對面、樓高24層的「洲際W」新建案即將完工，預期將帶進逾千名住戶入住，加上餐廳臨近74號快速道路，交通相當便捷，未來發展潛力無限，阿秋餐飲集團提前部署14期，決定將「阿秋大肥鵝」搬到洲際棒球場旁擴大營運。

「阿秋大肥鵝洲際花園餐廳」沿用阿秋大肥鵝的廚藝團隊，由廚齡20多年的主廚黃志賢領軍，新店也注入許多耳目一新的創舉。由於餐廳位於洲際棒球場旁，特別打造了8間「棒球主題包廂」，以目前職棒球隊為主題包廂命名，不僅主題包廂的大門入口及長廊走道可看到珍藏的棒球點睛品，每間包廂內也有與該支球隊呼應的裝置藝術，像介紹球隊的故事牆、球衣、球隊代表名星的人形立牌、球星簽名球等等。此外，近期規劃在餐廳外新設「星光花園戶外啤酒廣場」，引進海尼根與台啤兩大酒商進駐，並設置炭火燒烤專區，提供炭烤魷魚、燒肉、泰國蝦等，為北台中再添一處吃宵夜的好去處。

而位在餐廳內的「請客樓」則原汁原味重現阿秋大肥鵝的經典口味，包括阿秋小吃、現撈海鮮、現打果汁等，提供美味的平價餐飲，不論是家庭聚餐、三五好友小酌均適合。阿秋大肥鵝洲際花園餐廳為歡慶新開幕，4月底前，海尼根星銀啤酒買2送1；另有母親節早鳥好康活動，即日起至4/25前，預訂母親節專案桌宴6,800元外帶10人份合菜，就送阿秋乾拌麵；內用8,800元起專案桌宴，送市值1,225元的嚴選大賞禮包。