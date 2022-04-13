台灣本土疫情今（13日）暴增744例，創下歷史新高，連演藝圈都拉警報，原來男星小鐘近日為34萬帶貨直播夫妻檔「Halo-Mavis國際連線」站台，全程沒戴口罩接觸3名確診者，恐有染疫的風險，而該品牌闆娘Mavis、老公H先生稍早之前開直播宣布確診，Mavis更自責地落淚，引起熱議。

「Halo-Mavis國際連線」在臉書擁有34萬粉絲，今（13日）晚間品牌創辦夫妻檔Mavis與H先生開直播透露兩人染疫，「真的不敢相信有一天我會說出確診這兩字」，呼籲大家一定要戴好口罩，因為現在疫情真的比想像中嚴峻，他們也不知道感染源，更擔憂兒子和公司員工的身體狀況，Mavis一度說到淚流滿面，內心不斷自責。

Mavis初步解釋兩人確診的可能性， 眼見本土確診數持續攀升，老闆夫妻11日請所有員工快篩，第一次全部都陰性，未料有員工身體不適，再快篩一次就變成陽性，8日的工作場合中，12人就有8人中鏢，包括Mavis和H先生。由於小鐘8日也在場，全程沒戴口罩的情況下接觸確診主持人、Mavis和H先生共一個小時，大幅增加染疫的機率；接著他在不知情的情況下錄製節目《愛玩客》外景，第2天就接獲通知，連忙快篩並下山做PCR，對此三立電視節目《愛玩客》回應：「下午接到記者通知的當下，小鐘跟全體外景人員立刻去藥局買快篩做檢測，結果全部陰性過關。今天提早結束外景，他傍晚下嘉義醫院做PCR，目前已做完，等待明天結果公布。」

而小鐘經紀人也回應：「目前已經快篩陰，等待PCR結果中，全部停工，小鐘也是今天記者聯絡他才知道，當天直播小鐘只參與一個小時，也都有掃相關實聯制條碼，現在只希望一切平安，把傷害降到最低，做好自己該做的，不要連累到其他人。已經連絡上那位中間聯絡人，也不知道為何他沒有主動告知，但之後再來追究相關責任，現在防疫最重要。」

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