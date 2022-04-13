大陸界面新聞13日報導，中共中央、大陸國務院10日發布《關於加快建設全國統一大市場的意見》，（《意見》）提出，強化市場基礎制度規則統一，完善統一的產權保護制度。大陸學者認為，「在實踐中最大的異常點，是執法標準不統一，本地或區域保護現象時有發生。」因此，要完善依法平等保護各種所有制經濟產權的制度體系。

《意見》指出，健全統一規範的涉產權糾紛案件執法司法體系，強化執法司法部門協同，進一步規範執法領域涉產權強制措施規則和程序，進一步明確和統一行政執法、司法裁判標準，健全行政執法與刑事司法雙向銜接機制，依法保護企業產權及企業家人身財產安全。推動智慧財產權訴訟制度創新，完善智慧財產權法院跨區域管轄制度，暢通智慧財產權訴訟與仲裁、調解的對接機制。

此前的2016年11月，中共中央、國務院即已發佈《關於完善產權保護制度依法保護產權的意見》，並強調產權制度是社會主義市場經濟的基石，保護產權是堅持社會主義基本經濟制度的必然要求。

界面新聞報導，「在加快建設全國統一大市場的工作中，完善統一的產權保護制度既是應有之義，也是建設統一市場建設的重要基石。」中國司法大數據研究院創新研究部主任、中國政法大學智慧財產權研究中心特約研究員李俊慧分析，完善產權保護制度的主要路徑，是推進產權保護法治化，確保在事關產權保護的立法、執法、司法、守法等各方面各環節體現法治理念，而加強法治化的核心原則是平等保護、全面保護、依法保護、共同參與和標本兼治。

界面新聞報導，中國政法大學商法研究所教授、特聘博士生導師管曉峰指出，其實相關法律早就有規定，主要「短板」一直是有法不依的執行問題，「就像一個桶能夠裝多少水，不是取決於最高的那塊板，而是取決於最短的那塊板。」

「在實踐中最大的異常點是執法標準不統一，本地或區域保護現象時有發生。」李俊慧認為，繼續通過健全統一規範的涉產權糾紛執法司法體系，解決產權保護領域的「相似案件處理結果不相似」或「類案不同判」現象，在統一大市場的架構下，實現執法司法統一規範，可以增強行為結果預期穩定性。

此外，《意見》強調依法保護企業產權及企業家人身財產安全。管曉峰解釋，其目的就是要保護生產力，「不要等查處完之後，涉事公司也就完了，應該要去衡量是保護生產力重要，還是立即處罰企業家重要？」

具體應該如何保護？管曉峰建議，最簡單的辦法是依據企業規模移交管轄。具體而言，凡是涉及到稅收和就業問題的大型規模企業，最好可以移交給上級法院，再指定外地法院受理，本地沒有管轄權，防止利益糾紛。

管曉峰建議，涉案企業的費用都應該統一歸省級部門收取，訴訟費、執行費，包括民事訴訟罰款等費用都不能歸地方，「合法的不歸地方，違法的也不歸地方，與地方沒有利益關係。」管曉峰強調，這是短期的法制建設過程中，可以採取一種臨時方法，等法制逐漸完善之後，再交由本地管轄。

值得注意的是，《意見》提出完善智慧財產權法院跨區域管轄制度。公開數據顯示，2014年8月31日，十二屆全國人大常委會第十次會議表決通過了《關於在北京、上海、廣州設立智慧財產權法院的決定》，北京、廣州、上海智慧財產權法院於2014年底相繼揭牌成立；2019年1月1日，最高人民法院設立智慧財產權法庭在北京揭牌；以此同時，各地也相繼設立了智慧財產權法庭，統一審理專利等專業技術性較強的民事、行政智慧財產權案件。

界面新聞報導，北京師範大學法學院教授薛虹表示，中國在主要城市建立了智慧財產權專門法院，其意見精神是進一步推動智慧財產權案件集中與專門管轄，統一審理標準，避免地方保護主義，在有條件的城市建立互聯網法院，提高智慧財產權訴訟效率。

「智慧財產權法院雖然在級別上只是中級法院，但肯定要跨區域管轄，這需要在管轄上有法可依。」管曉峰表示，在暢通智慧財產權訴訟和仲裁、調解的對接機制，重點也是執行的問題，尤其是跨區域的執行。