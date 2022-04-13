52 歲日本女星中山美穗，因唯美純愛電影《情書》紅遍全亞洲，空靈氣質讓她圈粉無數，被封為「日本第一美女」，不過近年來頻被指臉蛋崩壞的她，近日出席電影《死刑之病》試映會，外貌再次引起熱議。

擁有甜美外型和氣質超然的中山美穗，是日本80年代人氣偶像代表之一，歌影雙棲的她，在擺脫人妻身分後，影視作品尺度也跟著大開，精湛演技獲得肯定，不過卻常因「麵龜臉」引起熱議，讓網友都質疑她是注射「玻尿酸」過量，才會導致表情看起來極為不自然。

中山美穗近日出席新片試映會。(圖／取自日網)

近日她出席新片試映會，穿著一襲黑色洋裝、將頭髮盤起，看上去相當端莊典雅，不過臉蛋雖然沒有過去這麼腫，但笑容還是相當僵硬，蘋果肌過於飽滿，顯得「膠味」重，不過仍有不少人力挺她，這個年紀已經算保養得宜了。

中山美穗昔和工藤靜香、淺香唯及南野洋子合稱為「四大偶像天后」，事業順遂的她，感情路卻相當坎坷，曾和田原俊彥、野口強等交往，卻都遭劈腿，2002年和歌手兼芥川獎作家辻仁成閃電結婚，婚後定居巴黎淡出幕前。

不過2014年驚傳婚變，據悉老公的「中性外型」是離婚導火線，加上個性不合，她憤而提出離婚，但還沒離完婚，她被拍到和音樂人涉谷慶一郎當街牽手親吻，還去男方家過夜，婚內出軌讓她形象暴跌，之後更傳出遭涉谷慶一郎家暴。

中山美穗過去被指美貌崩壞。（圖/翻攝自日網、東網）

兩人分手後，恢復單身的她，也顛覆以往玉女形象，不僅在戲劇中有大尺度演出，還接演18禁電影，在日劇《賢者之愛》與龍星涼上演年齡差25歲的禁忌戀愛，徹底挑戰大尺度，狀態和演技都備受肯定，讓她重新找回人氣。