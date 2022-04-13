明天起受鋒面及東北季風影響，一路冷到下周一（18日）。（圖／中央氣象局提供）

受鋒面接近影響，今晚到明（14日）上半天，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，中午後雨勢才會趨緩，且白天高溫與今天相差8度，降到24度左右，感受較涼。周五東北季風增強，冷空氣一路影響到下周一（18日），低溫剩17度。另外，中颱馬勒卡持續往日本東南方海面前進，未來不排除持續增強。

中央氣象局表示，明天上半天受鋒面影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區影響較小，僅山區有局部降雨機會。中午後降雨減緩，中南部地區轉為多雲到晴的天氣，北部、東半部地區也轉為多雲、偶有零星飄雨的天氣。

溫度方面，因下雨及東北季風南下影響，明天清晨低溫為21至23度左右；北台灣高溫降到24、25度左右，感受較涼，而中南部及花蓮、台東地區影響較小，高溫略降一些，但仍有28至30度，感受溫暖偏熱，到晚上各地低溫18至21度，稍轉涼。

4月13至14日定量降水預報。（圖／中央氣象局提供）

周五東北季風增強，水氣亦增多，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨。溫度方面，白天高溫約21、22度，低溫僅17度左右。

周六至下周一水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，剩基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，中南部山區午後亦有局部短暫陣雨。下週一受雲系影響，大台北地區也有零星短暫降雨機會。

今年第1號颱風馬勒卡，今天下午2點時位在鵝鑾鼻東南東方1740公里的海面上，向北轉往日本東南方海面前進。氣象局指出，馬勒卡未來可能還會持續增強，但仍會維持中度颱風等級，另外，雖然台灣南方的大低壓帶尚未出現其他熱帶系統發展，不過未來還是有可能出現熱帶擾動等天氣系統。