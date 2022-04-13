臨近南科腹地的新市產業園區環評初審已過關！台南市長黃偉哲表示，該產業園區開發完成之後，預期可新增41.60公頃產業用地，創造3200個就業機會，讓更多青年返鄉服務，估可吸引1200億元投資額，年產值增150億元，未來將引進電腦電子產品、光學製品製造業及倉儲物流等低汙染相關產業進駐，將大大助益提升臺南市產業結構轉型，並帶動整個區域的發展。

因應台商回流及企業投資設廠需求，台南市政府與經濟部工業局，密切合作在鄰近台南科學工業園區(南科)附近開發新市產業園區，同時積極推動園區聯外道路開闢、排水整治及廢棄物處理等工作，日前已經由環保署辦理設置計畫案環評專案小組審查，經委員討論後最終同意通過。

黃偉哲市長表示，新市產業園區位於新市區台糖農場之非都市土地，面積約98.5公頃，位處國道8號鄰國道3號新化系統交流道南北兩側，交通十分便捷，且該園區鄰近南科，開發該園區，將有助於為南科中下游廠商提供優質投資環境，大幅提升廠商投資誘因，開發完成後將有效整合產業空間發展佈局，期能透過產業園區的開發，吸引更多優質企業投資加碼，帶動台南在地經濟發展，增加周邊居民的就業機會。

為加速開發，黃偉哲指示工務局積極開闢園區範圍外之20M聯外道路路段，路長660公尺，配合園區開發期程，工務局已於2月先行啟動規劃設計，工程費用約1.3億元將由市府全額申請「設置平價產業園區補助方案」補助，另用地費用約4796萬元(工業局79％、市府21％)，預計111年底完成用地取得、112年底工程完工。屆時該條20M主要聯絡道路將連接至台19甲線新化外環道。

南市府經發局長陳凱凌指出，由於近期因國際經濟變遷，導致部分台商欲回台設廠，土地問題各方關注，台南也是台商布局全球的最佳基地，南市府持續針對優勢產業之價值鏈缺口，吸引關鍵技術之企業投資本市，帶動產業聚落之蓬勃發展，強化產業競爭力，並透過產業園區開發、轄內土地盤點、老舊工業區改善、市地重劃等策略，創造多元投資標的，積極協助更多國內外優質企業落腳台南。

歡迎國內外優質廠商到台南投資，南市府為便利廠商申請進駐該產業園區，亦設有招商投資單一窗口服務專線0800-067-795，將由專人專案提供一切所需的協助。