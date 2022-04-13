阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）「ASMR世界巡迴演唱會」今晚（13日）小巨蛋第10場，28歲素人嘉賓徐浩敏與天后合唱〈最愛的人傷我最深〉，這首由已逝歌手張雨生與阿妹攜手演繹的經典曲，身為張雨生鐵粉的徐浩敏，高音唱得扣人心弦，阿妹感動說：「我也是張雨生的歌迷。」演出結束2人都忍不住落淚，將這首歌獻給想念的張雨生。

阿妹相隔7年重返，沒想到開唱後遇上本土疫情爆發，連日來小巨蛋陸續爆出有確診者足跡，截至今晚開唱前，傳累積12例確診者疑與欣賞演唱會有關，阿妹與團隊壓力之大可想而之，她唱完〈偏執面〉感性自白：「終於唱到第10個晚上，有太多事情發生...真的感觸很多，疫情期間很幸運能開演唱會，你們的健康最重要，要如何讓你們健康又盡興地回家，講真的我壓力滿大的。」滿場1.1萬名歌迷以歡呼聲表達支持。

張媽媽與阿妹男友Sam今晚依舊到場力挺，葉璦玲、白安、茄子蛋及許哲珮等人朝聖天后演出，陳建州、范瑋琪（范范）夫婦也進場欣賞。