裕融企業（9941）13日舉行線上法人說明會，除揭露海內外營運概況，並公布2021年合併營收突破300億大關至319億元，累計合併稅後純益為53.6億元，獲利年增率85％，EPS則來到歷史新高12.96元。股利的部分通過董事會決議，擬配息5.5元、配股1.7元，合計每股配發7.2元股利，亦是歷年最高。2020年開始的新冠肺炎疫情全球起伏，並不影響裕融獲利雙位數成長的能力，在營收、獲利、EPS、股利四大面向，皆創下歷史新猷。

轉投資收益認列的部分，裕融海內外各事業亦表現亮眼，台灣地區於企業金融方面，新鑫公司商用車分期市占率持續維持第一，機器設備與營建機具近年需求攀升明顯，企業資融業務亦步入軌道，相關業務均較同期有近四成之成長幅度；裕富數位資融於消費金融方面，機車市場穩站龍頭地位，且在商品分期業務上展現不錯的成長力度。

裕融轉投資的格上租車、行冠企業以及裕電能源等公司，疫情期間透過產品結構調整與較佳的費用管控，整體營收與稅前淨利均較同期穩定成長。台灣地區投資認列收益金額近24億元，年增77.6％。

海外轉投資事業方面，大陸地區在資產品質大幅優化與營運體質顯著改善等有利因素下，營收及獲利均大幅成長。菲律賓雖因疫情嚴峻警戒升級，然2021年在強化呆帳回收方面已具成果，認列收益同比改善34.5％。

裕融今年第一季合併財務預測的部分，受惠整體資產餘額成長與高獲利性之產品比重提升，預估第一季營收同期比仍將維持雙位數成長，稅後淨利同期比成長則將來到五成之譜，顯見成長動能仍維持強勁。

展望今年，裕融表示，台灣央行暌違十年首度宣布升息，且短期間已不可逆，公司已從承作利率提升及產品收益性調整，來減緩利息增加的幅度，後續會持續因應市場動態進行報價的調整。中國大陸疫情短期升溫，但疫情發生兩年來已建立完善的因應疫情有效管理機制及運作模式，會持續關注重點城市封閉性管理對大陸整體經濟環境、及對資產品質的影響。總體而言近期雖有俄烏戰爭等國際因素干擾，裕融企業與海內外轉投資公司保持高度運作彈性與效率，例如海外針對二手車業務、醫療設備等做重點開發，適度避開地緣政治對產業面所產生之影響。

本業的部分，裕融企業年初薪資結構調整已提高人才招募素質提升之效果，數位化團隊戰力更是強化重點，各項體質優化策略將大幅推升經營與治理效率，增加對整體獲利的挹注，維持裕融高效成長動能。