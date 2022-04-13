今年台南龍眼花開少，蜂農四處找蜜源。（劉秀芬攝）

台南市是全台龍眼種植面積最多的縣市，面積約有4000公頃，龍眼花開時，蜜源充足，造就養蜂產業興盛，不過今年龍眼花受氣候影響，從東山、楠西、南化都傳出開花約只有2成，蜂農採蜜量也只有去年的1／3。

東山蜂農詹承霖說，東山區今年龍眼花開不到1成，初期開的花遇到天氣狀況不佳，溫度低導致蜜量少，這幾天溫度較高有進蜜，但花開少，如果同一區蜂農進駐太多，採收量也有限，目前東山花期已經從盛開期走下坡，蜜量也逐步減少中。

「今年只能四處打游擊」，楠西區養蜂產銷班第3班班長蔡勝峰說，蜂農群組都會互相通報，哪邊有蜜可採，去晚了找不到合適地點放蜂箱，或是蜂箱已經過多，因此大家只好開著車四處找，雖然龍眼花整體開得不多，還是會有幾處開得比較好，看到了就要馬上去跟果園主人商量擺放。

蔡勝峰說，去年龍眼花開得好，大家找果園放蜂箱比較容易；今年他們班有一半都到東山放蜂箱，部分的人轉戰中部，但整體採蜜量只有去年1／3，而且蜜蜂採蜜路程變遠、休息時間短、體力衰弱，損耗率也大。

南化蜂農黃俊雄說，去年花況好的地方，今年不一定好，所以他也是到處找龍眼花開得好的地方，山裡面的小叉路也都要開進去尋看看。黃俊雄與蔡勝峰、詹承霖都是龍眼蜜評鑑得獎常客，對今年採蜜量都不樂觀；黃俊雄說，去年30至40個蜂箱就一次可以收500台斤的蜜，今年要80箱以上才有。

至於今年蜂蜜是否會量少價揚，黃俊雄說，以他們這種有產銷履歷的蜂蜜來說，多是自產自銷，有固定客戶，去年豐收時沒有調降價錢，今年也不好意思漲價。