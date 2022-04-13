繼上周大陸國務院常務會議（國常會）提出「要適時靈活運用再貸款等多種貨幣政策工具」後，今（13日）國常會再提「適時運用降準等貨幣政策工具，向實體經濟合理讓利」。業內人士表示，從最近幾年的經驗來看，在國常會提出下調存款準備金率的要求後，人行通常會在一周之內回應實施，本次應該也不例外。

據《華夏時報》整理分析，比如2021年7月7日，國常會提到適時運用降準等貨幣政策工具。兩天後，中國人民銀行（大陸央行）宣佈將於7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約1兆元（人民幣，下同）。

同年12月3日，國常會再次提到「適時降準」。3天後，人行宣佈將於12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約1.2兆元。

中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，從降準、降息的具體選擇看，二者都可以起到降低實體經濟融資成本的目的，只不過降息對降低融資成本的效果更直接，而降準的傳導鏈條會更長一些。

國泰君安研報則指出，考慮到4月流動性壓力和國內外經濟形勢，第2季度降準、降息依然可期。從降準空間上看，降準還有50-100BP的空間，大概仍將分兩次。

植信投資研究院高級研究員王運金認為，當前中美10年期國債殖利率利差持續收窄，甚至出現倒掛情況，資本外流的壓力仍然存在且有增大趨勢，此時中國不再適合透過下調政策利率來刺激信貸增長，但降準與結構性降息仍有可能。