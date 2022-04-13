嘉義市橘子幼兒園1師染疫 採檢100人結果出爐 21:242022/04/13 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市橘子幼兒園1師染疫 採檢100人結果出爐。(GOOGLE MAP) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市今天因為小橘子幼兒園1名教師染疫，全園採檢100名幼兒及教職員，全部陰性，嘉義市教育處長林立生表示，維持今天起全園預防性停課3天。 彰化二林基督教醫院6護理師確診 全院1106人採檢結果出爐 南投照服員爆確診 匡列151人採檢結果出爐 #嘉義市 #幼兒園 #採檢 #全園 #100人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗晚間緊急宣布＋2 頭份婦人與7歲女兒確診 22:032022/04/13 生活 高醫驚現確診足跡 急召近千人採檢 PCR結果出爐 11:212022/04/13 生活 月底單日恐破千例 停課標準大鬆綁 04:102022/04/13 財經要聞 嘉市＋3居隔陰轉陽 小橘子幼兒園採檢百人急停課 15:462022/04/13 生活 疫情燒進新北市府、警局 侯友宜曝匡列對象採檢結果 10:432022/04/13 生活 桃園最大國小淪陷！中山國小1生確診 急匡列1800人採檢 13:502022/04/13 生活 嘉義市公幼2歲幼幼班擴大招生270名 15、16日線上登記 18:342022/04/12 生活 台中單日確診26例 東勢成熱區 04:102022/04/13 地方新聞 台南菸廠1員工確診 急召399人採檢 04:102022/04/13 地方新聞 苗栗＋3 她見同事確診急快篩 2歲兒也染疫 13:122022/04/13 生活 品觀點│高科大燕巢校區傳學生確診 宿舍全員PCR採檢改線上授課 14:302022/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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