商用車品牌三菱FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）13日正式宣布把Mercedes-Benz Trucks（賓士卡車）納入旗下，DTAT將擁有FUSO及Mercedes-Benz兩大商車品牌，加上原有商車通路商—裕益汽車，三強連手開拓嶄新布局。

DTAT執行長王立山進一步說：「在雙品牌整併後，中、重車及巴士的產品線將更為完整，擴大整個服務版圖，透過更多噸數的產品選擇，深入各產業需求例如，長途運輸、旅遊業及消防救災特種車輛。」

針對雙品牌整併後的策略及目標，D王立山以「H.E.R.O」四個英文字首來分享未來的四項擘劃，包括「引領產業High performance setup」將業務模式升級，並強化顧客管理組織中心，DTAT將提供更完善、更高的服務品質予車主；「引領零排E-mobility leader」DTAT將明確設立企業碳排放目標，並與夥伴結盟，達成全球2050年淨零排放標準；「引領品質Renaissance package」無論服務或產品品質，一直為DTAT長期以來最重視，期望將企業形象、產品品質、顧客好感度提升至全台商車界第一；「引領客服Operations2.0」將持續優化全台銷售據點及客戶服務系統，提供頭家及客戶嶄新體驗。針對四大目標長期規劃進程各不同，DTAT將延續領導品牌地位，永遠走在客戶前端，引領頭家航向經營藍海，開創更高佳績。