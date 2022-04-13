俄烏之戰已經進入了第7周，俄軍從基輔北部撤出，並重新調整軍力，外界預測，俄軍與烏軍馬上就會有一場決戰。命理師林海陽預言，5月中旬以後將是一決生死的時刻，會打得更激烈，而且戰況會更慘；芬蘭、瑞典、挪威恐淪為俄羅斯下一個目標。

林海陽今(13日)在YouTube官方頻道預言，俄烏戰爭看起來不太妙。這個月是太陽化忌月，冥王星跟天蠍座合在一起，這是指暗黑行動會越來越強，代表月黑風高時候，偷偷襲擊，當這兩顆星結合在一起，會有很多毀滅性的事情發生。

林海陽表示，以推背圖來看的話，太陽在山下、鳥在上面，這是天地倒著走，鳥無足是很奇怪的事情；想到戰爭，她就想到推背圖、《地母經》，還有「盲眼龍婆」的預言。

林海陽接著指出，下個月情勢最緊張，水星開始逆行，代表恢復打仗、戰況激烈，通訊設備、軟體設備、電力設備、核彈設備都一起出籠。目前來看，烏克蘭好像打贏了，但是俄羅斯的戰略在改變，俄羅斯並不可能就此罷手。

林海陽預言，5月中旬以後才是一決生死戰的時候，會打得更激烈，而且戰況會更慘；芬蘭、瑞典、挪威恐淪為俄羅斯下一個目標。

★《中時新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。