美式知名大賣場好市多販售許多高CP值的商品，但也不泛賣如鑽石、金條等昂貴的奢侈品。日前有網友發現好市多再度上架黃金金條，只是1公斤就高達逾180萬元，令人買不下手；但其他網友曝光前幾年同等重量金條，最早約4年前的價位才124萬，與現在價差達56萬，讓不少當初怯步的網友後悔不已。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，分享好市多近日再度開賣的金條，1公斤要價180萬1,699元，他感慨「人生短短，這輩子不曉得有沒有機會買一塊」。

而在另一社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，同樣有網友分享相同資訊，驚喜好市多再度上架的同時，也對目前金價驚訝表示「金價真的是好嚇人」，但他也補充，Costco現在的價格已經算公道了。

底下不少好市多愛好者熱烈討論，有網友曬出前幾年同樣重量的金條價位，其中2020年4月的金條，標價為161萬9,399元；2019年1月則賣128萬999元；2018年12月的售價則為124萬5,699元，價差最多達56萬。

其他網友留言討論，「180萬，打擾了」、「我只後悔當初賣掉一條5兩的，因為隔年就多了15萬，一切都是命，現在算起來差了30萬」、「好想買」、「只能看看而已」、「如果我有錢」、「貧窮限制了我的購買能力啊」。

網友分享2019年1月好市多黃金價位。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網友分享2020年4月好市多黃金價位。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）