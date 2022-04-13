法務部矯正署台南第二監獄9名收容人 到勞動部勞動力發展署雲嘉南分署參加烘焙術科及筆試檢定。(南二監提供／劉秀芬台南傳真)

為培養收容人一技之長，增強其重返社會的信心，法務部矯正署台南第二監獄首次突破場域的限制，與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署合作，專案辦理收容人監外技能檢定烘焙證照考試，9名收容人今天下午應試完成，全數過關拿下好成績。

南二監每年辦理烘焙技能訓練班，培養收容人該領域技能，平常每周安排2天，上4小時烘焙相關課程與實作，前後達半年之久。本年度考量就業市場趨勢，首次安排收容人到監外參加技能檢定，期待收容人出監後能及早就業穩定生活。

典獄長李進國表示，「不做不會怎樣，做了很不一樣」，學員能外出參加技能檢定取得證照，會讓收容人復歸社會就業謀職變得不一樣。

南二監祕書吳必成表示，當學員得知要參加檢定的訊息後，個個壓力備增，雖然很想取得證照，但一想到要重拾書本，腦袋一片空白，有的學員甚至萌生退訓的念頭，但是在老師的鼓勵下，加上學員間互相砥礪，轉念為正向力量，朝著考取證照目標努力。

有學員說，「這輩子不曾這麼用功過！想當初如果懂得打拚，現在也不會被關」。曾從事烘焙業的劉姓學員表示，證照是烘焙就業市場的基本門檻，感謝獄方辦理外出參加技能檢定考取證照，增強其對未來重返社會的信心。