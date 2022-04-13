刑事局中部犯罪打擊中心破獲地下簽賭站，警方在搜索時為進入簽賭站，還搭梯子進入。(林欣儀翻攝)

看好台股在疫情期間交易熱絡，高雄的一個地下簽賭站特別以此為指標，開放賭客下注，並從中收取手續費以牟利，刑事局中部打擊犯罪中心接獲線報，經追查後，順利逮獲鄭姓主嫌等14名該簽賭站成員，初步估算，該簽賭站經營至今約1年，接受下注金額已達數億元，警方同時查扣存摺、電腦等犯罪工具。

警方指出，這個簽賭集團看好國內股票市場熱絡，便以台灣證券交易所發行的加權股價指數為標的，賭客可以選擇作多、作空，並以此投注漲或跌，每1點以200元計價，對外大肆招攬賭客下注，簽賭站則居中抽傭，每口傭金為150至200元。

警方日前接獲線報，即報請檢方指揮並成立專案小組查緝，經溯源3層，鎖定鄭姓、蔡姓、王姓男子及顏姓女子共4人經營的簽注站，3月底兵分多路到高雄左營、三民及嘉義布袋等地區查緝，順利拘提集團成員共14人，同時查扣現金434萬元與電腦、交易手冊、下注單、帳本等犯案證物。

警方調查發現，光是近1年來，該集團招募的賭客就超過百人，下注金額達數億元，不法所得累計約8183萬元，其中，蔡姓嫌犯在遭查緝當天就獲利達千萬元。警方偵訊後將犯嫌依賭博、違反期貨交易法等罪嫌法辦。