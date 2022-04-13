位在台中市太平區太平路上兩間民宅，13日晚上8時40分許發生火警，熊熊火勢照亮夜空，警消獲報後，立即出動中山分隊、仁化分隊、十九甲分隊、大里分隊、太平分隊、東英分隊、第三大隊、車籠埔分隊等共8個分隊前往現場灌救，消防局表示，21時18分回報火勢控制、撲滅，進行殘火處理，目前尚無傳出人員受困受傷。

太平長龍路交通大執法 追焦手納入勸導
台東慢食節 五千人嘗太平洋海味
#分隊 #火勢 #宮廟 #太平 #灌救