台中民宅大火燒紅夜空 太平警消急出動8分隊灌救 21:512022/04/13 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位在台中市太平區太平路上的民宅，13日晚上8時40分許發生火警。（記者爆料網提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位在台中市太平區太平路上兩間民宅，13日晚上8時40分許發生火警，熊熊火勢照亮夜空，警消獲報後，立即出動中山分隊、仁化分隊、十九甲分隊、大里分隊、太平分隊、東英分隊、第三大隊、車籠埔分隊等共8個分隊前往現場灌救，消防局表示，21時18分回報火勢控制、撲滅，進行殘火處理，目前尚無傳出人員受困受傷。 太平長龍路交通大執法 追焦手納入勸導 台東慢食節 五千人嘗太平洋海味 #分隊 #火勢 #宮廟 #太平 #灌救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企業捐贈新北消防局災情勘查車 提升八里地區救災能量 12:012022/04/12 寶島 板橋莒光消防分隊廳舍耐震度不足 預計投入3.4億重建 16:222022/04/12 寶島 迷信男熱衷神祕力量 欠宮廟20萬法事金 遭宮主撂人活活打死 13:082022/04/13 社會 楊梅交流道易回堵 地方爭取開便道 04:102022/04/06 地方新聞 雪山隧道北上17K火燒車 隧道全段封閉紅爆狂塞15公里 09:062022/04/08 社會 汐止消防分隊第六大隊廳舍是海砂屋 砸2億元重建2026年完工 15:312022/04/12 生活 大甲媽遶境首日兩波滋事 法辦12人 04:102022/04/10 社會新聞 等了24年 嘉市消二分隊新廳舍動土 04:102022/04/11 地方新聞 北市環保局貨櫃屋起火 火勢15分鐘撲滅無人傷 23:292022/04/06 社會 英媒：索羅門群島轉向中國 澳洲只能怪自己 08:172022/04/07 兩岸 太平洋國旅觀光論壇 花蓮登場 04:102022/04/13 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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