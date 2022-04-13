人妻自曝娘家與婆家上演「家庭亂倫狗血大戲」。（翻攝爆料公社App匿名公社）

有網友幫畫這複雜的家庭亂倫關係表。（翻攝爆料公社App匿名公社）

八點檔連續劇經常出現親戚、朋友互換伴侶的超複雜蜘蛛網戲碼，想不到真實人生也上演，一名人妻上網崩潰發文，表示娘家與婆家的親戚，共有3組人馬互相亂倫、偷吃，嚇到她跟丈夫這唯一一對「正常人」，趕緊買房搬走。誇張情節讓眾多網友看傻，直呼：亂的徹底！

「我家正上演亂倫狗血大戲」，一名人妻在爆料公社App匿名公社崩潰發文，表示弟妹與原PO弟弟結婚第2年，就外遇原PO丈夫的哥哥；而原PO大嫂為了報復，竟跟原PO弟弟上床，結果大嫂竟然懷孕了，於是原PO公婆到原PO娘家談判。

誰知，公公竟因此勾搭上原PO阿姨，還天天吵著離婚，反而是哥嫂跟娘家弟妹這兩對，整天吵卻死不離婚；而婆婆從不覺得自己人有問題，都說是原PO娘家下賤沒道德倫理，超混亂情節嚇得原PO與老公這「唯一一對正常人」，去年底趕緊買房子搬出去，否則就算再正常人也會瘋掉。

超誇張離譜情節讓眾多網友看傻，紛紛回應：「傻爆眼」、「真是亂的徹底」、「真的假的？我一直以為謎片才有的劇情耶！」、「你家跟娘家給了電視劇新題材了」、「厲害了這一家」、「網內互打免費」、「太複雜了....SOD也不過如此，過年還是聚餐就可以一起play這樣」、「我看了第二次才把人際關係理清楚，到底是誰上了誰，誰又為了報復又去被誰上，然後出來協調的又上了另一個，終於」。