全球最大的聚合物生產商之一的科思創，與全球知名聚氨酯軟體家居產品製造商和銷售商-大陸盛諾集團，簽訂首份經質量平衡認證的甲苯二異氰酸酯（TDI）商業訂單，13日宣布已開始向各地區客戶，提供採用再生原材料生產的TDI，進一步擴大其循環經濟相關的原材料產品組合，可為床墊、軟墊傢俱、汽車座椅及鞋子等產品，帶來高度的舒適感。

若廠商採用再生原材料生產的TDI產品，可大幅減少從「搖籃到大門」生命週期階段的碳足跡，並與「化石基」塑膠產品，具有相同的高品質。

至於台灣科思創的三項核心業務，包括1.聚碳酸酯、2.聚氨酯，及3.塗料、黏合劑、特殊化學品。

TDI是生產聚氨酯軟質泡棉的關鍵原材料，為床墊、軟墊傢俱、汽車座椅及鞋子，帶來高度的舒適感。科思創正通過質量平衡方法，在其德國多馬根基地，和上海一體化基地，採用再生原材料生產TDI。上述兩個基地，均已獲得ISCC PLUS質量平衡認證。

去年底，科思創與來自中國大陸的全球知名聚氨酯軟體家居產品製造商和銷售商-盛諾集團，簽訂首份經質量平衡認證的TDI商業訂單。

雙方均對循環經濟有著明確的承諾，盛諾集團更希望成為第一個使用這一新型TDI進行生產的客戶，以實現減排。該TDI訂單，由科思創上海一體化基地，負責交貨，以期憑藉全球布局，讓公司有能力提供更大量的質量平衡TDI。

科思創是一家德國化學工業公司，由拜耳材料科技，更名為科思創（Covestro），2015年9月1日成立，成為一家獨立運作的公司。

科思創在台灣的總部，位於台北，並擁有兩座工廠，分別位於彰化與林園的工廠；另一座彰化的研發中心，長期為台灣與亞太市場的客戶，提供高科技材料產品及創新解決方案。