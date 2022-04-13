韓國三星重工集團的造船部門，將與丹麥核能新創公司「海博格」(Seaborg)，正在簽署一份諒解備忘錄，預備合作開發浮游式核電站。其反應爐的以緊湊型熔鹽反應爐(CMSR)為開發目標，另外也包括制氫廠和製氨廠的開發，這是為將來的氫能與氨能做舖路。

世界核能新聞(WNN)報導，海博格是一所創立於2015年的核能研究公司，其成員由物理學家、化學家和工程師組成，他們積極設計適合用於模組化的緊湊型熔鹽式反應爐(Compact Molten Salt Reactor, CMSR)，可產生 200百萬瓦至800百萬瓦的電力，使用壽命為24年。

緊湊型熔鹽反應爐(CMSR)是第4代反應爐之一，預計2024年開始建造。(圖/Seaborg)

現行反應爐的固體燃料需要持續冷卻，冷卻不足就會出現像是三哩島電廠、福島電廠的熔毀事故，雖然多數是人為操作不當與應變太差導致，但不可諱言的，風險確實存在。CMSR則完全不同，此型反應爐的燃料是一種與冷卻劑混合的液態鹽，這意味著就算反應爐破損這種在最極端的情況，也只是熔鹽外流並凝固，而且核反應就因失去反應環境而自行停止。

三星重工總裁兼首席執行官鄭鎮澤 表示：「CMSR 是一種無碳能源，可以有效應對氣候變化問題，符合三星重工未來願景的下一代技術。」

「通過這項協議，我們計劃研發基於CMSR技術的浮動式核電站，在未來無碳經濟下，必然是新的主力商機。」

海博格首席執行長兼聯合創始人舍菲爾特(Troels Schönfeldt) 說：「我們很榮幸與造業界巨頭三星重工建立合作夥伴關係，三星重工是世界上最大、最有經驗的造船廠之一。這是研發浮動核電站的重要基礎。我們尋求引入新一代核電技術，可以使用現行工業技術建造，具有速度和成本更低的優勢。」

海博格計畫在2024年建造CMSR的商業原型爐，並從2026年開始，與船隻整合成浮動式核電站。

三星重工去年 6月與韓國原子能研究院簽署了一項協議，同樣是海上熔鹽冷卻反應堆爐開發和研究，真的是有備而來。