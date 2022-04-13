統一獅潘威倫5局上因腹部肌肉緊繃提前退場，王鏡銘臨危受命2局無失分，加上最後陳韻文驚險守成，以5比4險勝樂天桃猿，王鏡銘奪下相隔1046天的勝投。

潘威倫此役原本要尋求中職史無前例3萬球里程碑及148勝，沒想到在只差8球的情況下突然傷退，他在5局上面對首棒打者林立，在投出第50球後突然腹部肌肉緊繃，在防護員評估下提前退場。

在潘威倫突然傷退，獅隊緊急換上王鏡銘，他中繼2局僅用19球，投出1次三振、1保送，沒被敲安打、無失分，最終獅隊以1分差獲勝，他也拿下暌違已久的勝投。

王鏡銘上一場勝投是2019年6月2日中繼面對中信兄弟，這次他臨危受命替球隊穩住領先優勢，賽後也獲選單場MVP，他透露，上場前投手教練納瓦諾只叫他不要急躁，「他希望我慢慢來，一球一球投就好。很高興教練信任我，在賢拜（潘威倫）身體有狀況時推派我，很高興能把勝利留下來。」

潘威倫先發4局用50球，被敲6支安打、失2分，無關勝敗，生涯投球數累積2萬9992球。球團在比賽中更新傷情，「防護員回報，潘威倫是因腹部肌肉緊繃提前退場。」而他也在比賽後段回到場邊替隊友加油。

猿隊先發投手狂威主投7局被敲10安，另投出4次三振、1保送，失掉5分只有2自責分、承擔敗投，打線雖然在8局追到1分差，但9局上反撲未果，猿隊以1分差吞下本季第2敗。