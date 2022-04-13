對於華航於2020年將飛機塗裝加上台灣意象，不過今年3月又悄悄地恢復過去未加台灣意象的作法，PTT網友回應，「別再演了」、「民進黨完全執政都快六年了」、「塔綠班應該不敢回這篇吧」！

立法院2020年通過決議，將華航飛機塗裝加上台灣意象，與中國大陸做出區別，不過今年3月華航所引進的新貨機又悄悄地恢復過去未加台灣意象的作法，行政院長蘇貞昌上周坦承之前的塗裝讓華航飛不出去。

2020年全球疫情爆發，台灣熱心捐贈物資出國，民進黨立委認為華航會被誤認為中國大陸的航空公司，在立院主導通過公決案，華航改塗裝，在貨機Cargo字樣中的C字加入台灣意象。然而今年3月引進的新貨機，塗裝又變回正常的C字。

蘇貞昌8日在立院備詢時坦言，塗裝有台灣意象的華航飛機，要飛得出去才能讓世界看見，「若飛不出去，反而更少人看見」，在規畫航線等確實不那麼簡單，要克服很高的困難，也要有很高的智慧。

對此，PTT網友回應，「民進黨完全執政都快六年了」、「民進黨一直不改名是不是在賣台呀」、「別再演了」、「正名不敢」、「黨做的永遠跟說的不一樣」、「塔綠班應該不敢回這篇吧」！