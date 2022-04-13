教育部昨天(12日)公布停課新標準，全校3分之1或超過10班有確診，才得暫停實體課程10天，引發廣大家長反彈，陸陸續續有縣市宣布不會跟進，對此陳時中今天在疫情記者會上頗有怨言，認為不該說是放寬，而是「更精準」。

記者會上，陳時中被詢問到新版停課標準時，開頭先表示，相關問題要跟教育部提出、討論，防疫假問題，則是要依據勞動部規定，接著反問「我還是要問，原來的規定真的有比較嚴格嗎？」

陳時中說，原本只要有一個就全班停課，兩個就全校停課，現在則是班上有一個確診，同班同學當成密切接觸者，老師有到其他班授課，也要區隔是否有相對密切接觸者，若有的話，停課1至3天，做相關疫調、篩檢。

陳時中說，若接觸者篩檢後為陰性，當然就不需要停課，因為沒有病毒來源，若是陽性就重啟疫調，找出密切接觸者，這樣是比較「精準」，也不會因為1、2個確診，影響全校學生受教權。陳時中強調，新版停課標準不叫放寬，而是精準隔離，避免不必要的停課。