學霸網紅徐恩（Hannah）曾留學英國，憑著甜美臉蛋與魔鬼身材，在IG擁有破50萬粉絲追蹤；她曾因穿著電影《哈利波特》的「霍格華茲」制服，在捷運上大露雪乳而被封為「成人版妙麗」。徐恩經常在社群分享火辣美照，今(13日)她貼出一張泡湯「上空照」，連美女營養師高敏敏看了都眼冒愛心大讚：「無敵美背！」

徐恩今在IG分享一張泡湯「上空照」，並引用廣告歌詞寫道：「你可曾聽說有個峇里島，就在那印度尼西亞，那島上風景美麗如圖畫，誰都會深深愛上它」；當然疫情期間以安全的國旅為優先，她並沒有跑去印尼峇里島玩，而是在南投日月潭的峇里民宿自在泡湯；畫面中可見她綁起頭髮側臉燦笑，窗外有許多椰子樹，再遠一點的水域就是日月潭，從視野看來應該沒人能窺見她的正面美景，才能大膽裸露上半身。

畫面中看來徐恩的下身也疑似沒穿，但在水波光影反射下不能一窺美尻全貌，而從她的後背線條看來背肌練得相當健美，將脊椎骨中線化為一條深溝，不論從保護人體或外觀角度來看都很完美；連美女營養師高敏敏看了都大讚：「無敵美背」；網友們看了也全都眼冒愛心：「我要看泡泡浴」、「愛的東西太多了」、「風景美麗徐恩更美麗」，5小時破1,700人點讚。

徐恩畢業於英國倫敦大學，曾上《國光幫幫忙》展現自己的超強記憶力，讓現場眾人都超佩服她的IQ。而讓她大爆紅的是被網友放上知名臉書社團的照片，她當天穿著霍格華茲的學生制服外搭袍子，雖然臉蛋被口罩遮得好好的，但美胸與美腿全都露，引發網友暴動，封她為「成人版妙麗」。