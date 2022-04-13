台海軍事情勢因俄烏戰事再度引發討論。台灣安全研究中心副主任、國防大學兼任助理教授胡瑞舟認為，中共若要對台採取軍事行動，必有「首戰即決戰，一戰定乾坤」的決心與把握，以避免美國介入。對此，他列舉多項共軍犯台的可能組合戰法，以供我方作為警惕。

胡瑞舟13日參加由大陸委員會、國立政治大學國際關係研究中心跨界創新與前瞻論壇及亞太區域發展暨治理學會舉辦的「兩岸風險情勢評估座談會」，以「中共武力犯台：可能性、時機與方式」為題，分享對於大陸軍事及對台戰略等看法。他依據共軍過往戰法、現有能力及世界戰史等內容，揣摩中共犯台可能綜合運用以下12種方式。

一、迷惑障眼，完成奇襲準備

透過長時期經常性軍事演習麻痺美方及台灣。例如，提前公布某年12月16–22日於東南沿海多處實施軍演，演習結束後部隊不返回駐地，反而持續加強完成軍事攻台準備。真正的戰爭則俟耶誕節或次日發動，出乎台美雙方意料之外，以猝不及防方式傾全力發動奇襲。

二、隱真示假，奪控機場港口

攻台部隊之一部使用大型貨櫃輪、滾裝輪分別由上海、寧波、深圳、汕頭等港出發，另亦使用民航客機及貨機於不同機場起飛，於武統戰爭正式攻擊發起30分鐘前後分別抵達台北港、基隆港、桃園機場、松山機場、台中港、高雄港及小港機場。火砲導彈攻擊正式拉開戰爭帷幕後，迅速奪控各機場港口，掩護後續部隊海、空行政下卸及直接登島。

三、震撼威懾，多波精準攻擊

戰爭開始後以火箭砲及導彈，針對全台重要官署(如總統府、永和寓所)、軍事指揮所(如衡山、圓山、國防部、各軍種司令部、空作部、艦指部、作戰區指揮部)、重要設施、機場港口(前述計畫奪控者除外)、基地(如佳山、志航、左營、蘇澳)、陣地(如防空、制海、攻陸飛彈陣地)、重要駐地、油氣接收站、油庫、彈庫、雷達站(如樂山)進行精準攻擊。

四、守株待兔，殲滅海空機艦

潛艦隊先期埋伏部署於台灣東北及西南方外海，待攻擊發起後擊沉基隆、蘇澳、左營及高雄企圖出港艦艇。對窩匿港內船艦，以火砲導彈及航空兵火力摧毀。對首波攻擊後零星起飛戰機，優先以S–300、S–400防空飛彈擊落。

五、要害點穴，癱瘓指管通聯

以電磁脈衝彈和碳纖維(石墨)彈攻擊變電所或通訊特定設施，中斷全島電力及通信。並以火砲導彈、合成營或特戰分隊摧毀重要通聯設施、管線及南北海底光纖纜線。

六、無人機艦，蜂群傾巢出擊

透過大量空中及海上無人機艦，誘使台軍殘留部隊發射防空(如愛國者)及制海(如魚叉)飛彈攻擊，在21世紀的台海重演三國演義草船借箭戲碼。同時以無人機實施偵察及目標獲得，攻擊摧毀雷達、飛彈機動發射車及主戰裝備與作戰部隊，同時摧毀殘存或企圖復原設施。

七、周備掩護，立體全域登陸

各部隊在遠距精準火砲、導彈、戰機、艦砲、無人機艦多波攻擊後，在其掩護下採取「全方位、全時域、全空域」方式，實施空降、機降、岸至岸跨岸登陸，並就任務完成作戰布署或奪控目標區。配合大陸沿海火箭軍，並在台灣東部部署及強化防空制海防衛網，有效拒止外軍介入。

八、引蛇現蹤，外科手術清除

以大量海上機帆船及無人船艇，誘使經多波火砲導彈攻擊後仍或殘存之台軍裝甲、陸航及砲兵部隊，依其漢光演習劇本展開機動集結，在台軍缺乏現代戰爭隱蔽、掩蔽、偽裝、疏散作戰概念下，殲滅各作戰區主力打擊部隊。

九、運用三戰(輿論、法律、心理戰)，鞏固擴增戰果

掌握媒體廣播輿論及話語權，向國際公布以台灣防空識別區為禁飛區及禁航區，宣傳對台武統合法及正當性，鄭重警告外國不得干涉。同時展開對台軍民安撫招降，輔助攻擊行動，鞏固擴增戰果。對台灣內部媒體廣播宣傳，包含軍委《告台灣軍民同胞書》，號召歷史關鍵時刻的民族大義，同時強調共軍攻台只針對台獨首腦人物及頑抗阻撓統一的軍方和台獨份子，其他軍民生活作息一切如常。明白公開告示，兩岸統一後原有公私部門薪資待遇退俸照常，個人所持新台幣與人民幣等值通行全國…。並強調凡以具體行動支持協助統一者論功行賞，阻撓統一及頑抗者必需承受後果。

十、獵捕首腦，接受和談結果

依據台軍歷次漢光演習及萬鈞計畫構想，以鑽地彈或混凝土爆破彈摧毀衡山、圓山及預備指揮所，斬首或困住台灣政軍領導人。同時佐以特種作戰分遣隊，按照總統繼承順位獵捕重要人物，誘迫接受協商和談，並公開宣布承認接受談判結果。

十一、政權轉移，穩定戰後治理

攻占台灣後進行政權轉移、統一善後與維穩治理，安排進行接管或間接領導，適切適量派遣各地駐軍、武警及公安部隊，結合台灣原有且友我治安民防組織與人力，掌握及穩定各地治安維護。盡速恢復關鍵基礎設施，確保民生物資供應，做好醫療公衛工作，確保經貿、金融、工商、交通、社會、教育等活動正常化。

十二、網狀聯戰，循序穩增戰力

以陸軍遠火部隊、火箭軍及空軍於大陸沿海使用火力支援登島部隊，藉以節約初期登陸部隊數量，善用台島儲油設施因補於敵，以降低初期後勤補給負荷，俟安全威脅降低及戰況發展，掩護後續滾裝貨輪於各計畫港口卸載，循序穩增作戰所需戰力。