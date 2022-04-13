交通部四季交安專案第一季「不酒駕」主題，已在清明連假前落幕，緊接的第二季專案，則以「路口安全」為主題，藉由持續推廣「路口車輛慢看停、行人停看聽」的用路原則，建立路口停讓文化及行人正確穿越道路觀念，提升交通環境安全。

北市警南港分局為配合第二季專案主題，特至轄內南港高中，向以步行或腳踏車為主要交通方式的學生族群進行交通安全宣導，詳細說明行經路口時，汽車應「慢：接近路口，減慢速度」、「看：隨時擺頭，察看左右方有無人車」、「停：暫停，讓行人穿越道上的行人先行」，行人則應「停：穿越道路前先停下，在安全處等候」、「看：左看右看再左看，注意轉彎車」、「聽：隨時聆聽四方車輛聲音來向」，另外也強調不論是汽機車或行人慢車，都應遠離大型車的視覺死角，避免處於大車內輪差的範圍內。

南港分局呼籲，行人是用路人中最弱勢的族群，車輛行經路口應遵守「路權」、停讓行人先行，而行人也應依規定走行人穿越設施，同時避免邊走邊使用手機，勿當低頭族，大家一起守護路口安全，降低交通事故的發生。