在俄軍準備進一步在頓巴斯（Donbas）地區開戰、烏克蘭戰甲車維護設施卻遭嚴重打擊之下，身為北約（NATO）成員國的鄰國斯洛伐克宣布，有意提供戰車維修服務，讓烏克蘭在面臨東部平原區域的大規模戰鬥時，能獲得更多關鍵的裝甲戰力支援。

《國防新聞》（Defense News）12日報導，斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）宣布，該國正與烏克蘭政府針對Zuzana 155公厘自走砲軍售案進行談判，並討論將損壞的烏克蘭T-72戰車運入斯洛伐克境內，在當地軍事維修廠修復後再送回烏克蘭。

斯洛伐克陸軍使用的主力戰車即為T-72M1，不過數量不多。這是兩國之間的進一步軍事合作，斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）先前才宣布，在烏克蘭要求下，該國已同意捐贈S-300長程防空系統，但強調此事「不代表斯洛伐克參與俄烏戰爭」。

美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）先前於《富比世》（Forbes）表示，在發現無法迅速擊潰烏克蘭防禦後，俄羅斯開始瞄準彈藥庫、燃料庫、維修工廠等重要後勤節點，包括哈爾科夫（Kharkiv）的馬里謝夫戰車工廠（Malyshev Tank Factory）等。

在平原區域，烏軍將需要更多裝甲部隊支援。（圖／烏克蘭國防部臉書）
在平原區域，烏軍將需要更多裝甲部隊支援。（圖／烏克蘭國防部臉書）

在美國陸軍裝甲兵學校（Armor School）擔任裝甲基礎軍官領導課程（ABOLC）戰術教官的第16騎兵團（16th Cavalry Regiment）第2中隊小利斯卡諾（Michael Liscano Jr.）少校則指出，雖然烏克蘭於先前的作戰中給予俄軍嚴重損傷，但隨著衝突焦點東移，在廣闊的平原環境上，光靠配備標槍（Javelin）等反戰車武器的步兵，將很難打擊維持戰術編隊的俄軍機械化單位，非常需要裝甲部隊支援。

文章來源：Slovakia could sell howitzers to Ukraine and repair its tanks, vehicles
文章來源：Ukraine Is In Critical Need Of More Tanks To Face Down Russian Armor On The Open Plains Of Donbas
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