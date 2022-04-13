香港女神張柏芝和男星謝霆鋒有過一段婚姻，陸續生下2個兒子Lucas和Quintus，兩人離婚後張柏芝2018年秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分仍成謎；而張柏芝獨自扶養3子，工作之餘的時間幾乎留給小孩，最近她曬出和他們的飯後親子時間，陪組裝樂高玩具，眼尖網友發現玩具造型竟是電吉他，讓人不禁想到謝霆鋒，因為他出了名喜歡電吉他，甚至還花大錢收藏。

日前張柏芝才分享親自下廚替帥兒們做大餐的影片，今（13日）在IG又更新和小孩們相處畫面，在一家人飯後時間，她陪著兒子們組裝樂高玩具，充滿母愛地寫著，「飯後親子時間」；她也讚嘆現在玩具有多進步，有感而發地說，「不知道10年後又會怎麼樣」。

張柏芝分享和兒子們的飯後親子時間，組裝樂高的造型意外引起網友討論。(圖/ 摘自張柏芝IG)

有眼尖粉絲注意到，張柏芝陪兒子們組裝的樂高玩具造型是「電吉他」，不免聯想到Lucas和Quintus的父親謝霆鋒，因為謝霆鋒不僅是演員，也是音樂人；據悉，只要是謝霆鋒的粉絲都知道他很喜愛電吉他，過去曾公開收藏了一把由日本藝術家花了3年打造的電吉他，當時連天王周杰倫看到都十分羨慕。

Lucas和Quintus隨著年紀增長，外貌也越來越有父親謝霆鋒的感覺，每每曝光都引起網友熱烈討論，期待兩人長大是否會跟父親謝霆鋒一樣帥氣迷人，或是越來越像母親張柏芝，甚至敲碗他們都能跟隨父母出道當藝人。