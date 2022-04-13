面對石油漲價讓通膨更為惡化、分散式生產則可能進一步墊高供應鏈成本，都可能影響下半年消費性電子產品的買氣與獲利能力，宏碁創辦人施振榮認為，石油漲價只是暫時，分散式生產也不見得一定比較貴，而他也再度強調，下一波台灣經濟發展策略是「以內需帶動外銷」，推動解決方案來前進國際市場。

施振榮13日以GloRa榮譽理事長的身份，出席第二屆Super TaiRa／GloRa國際論壇，面對全球電子產業、甚至是汽車產業的供應鏈都受到來自疫情、國際局勢、運費的影響，施振榮表示，疫情、戰爭的確都會影響供應鏈，像疫情以來對海運的影響就很大，不過他也認為，雖然接近終端消費市場生產是供應鏈的長久以來的大法則，但如果像是IC這類體積小、單價高的產品，不一定要靠近市場、可以走空運，單價低、體積大則會演變成區域性供應鏈、分散生產。

施振榮進一步表示，一開始供應鏈分散生產主要是因應關稅問題，現在又多了疫情因素，導致更多產品必須以區域性生產方式來因應，至於外界多認為分散生產將會提高成本，施振榮以台積電為例表示成本不一定會提高，台積電到國外設廠所需設備差不多，而且有當地政府補貼價差，工程師的薪資水準、效率才是分散式生產成本的關鍵，若非國安、地緣政治因素，IC其實在台灣做就行。

此外，從疫情以來運費、人工高漲已經導致通膨快速惡化，俄烏戰爭讓基本金屬、石油價格再度上升，業界憂心影響今年消費性電子需求將遭到通膨嚴重擠壓，對此，施振榮則認為石油不會永遠漲，現在漲價只是短期現象，不過如果俄烏戰爭長期化，可能對全球糧食供應產生負面影響。

施振榮也在Super TaiRa／GloRa國際論壇開幕致詞時表示，Super TaiRa與GloRa都是來自台灣業者全波科技發展的本土無線通訊技術，場域應用沒有國界，將積極朝國際巿場發展，大家一起聯合打國際盃，讓台灣能掌握這一波物聯網帶來在無線傳輸應用市場的創新機會。

施振榮指出，台灣下一波經濟發展是「以內需帶動外銷」，過去台灣靠零組件，如果要創造更高的附加價值，就要開發更好的解決方案，並先在台灣巿場練兵，以內需帶動外銷讓解決方案在台灣普及應用，並向國際市場推廣，如此一來，台灣廠商不只賺硬體財，更可在軟體、服務及解決方案提升附加價值，建立起王道產業生態，讓台灣發展的本土無線通訊技術能為國際社會做出更多貢獻。