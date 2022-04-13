香港小姐「最上鏡小姐」出身的港星樊亦敏，50歲依舊保養得宜，近日在熱播劇集《金宵大廈2》中，表現亮眼受到關注，不過，事業順遂的她，感情路卻相當曲折，不過她卻相當享受單身生活，對於戀情也抱著隨緣態度。

樊亦敏20歲時參選香港小姐，雖然沒擠進前3名，但也獲得「最上鏡小姐」，之後她加入TVB拍戲，憑著甜美外型受到不少賞識，更曾被導演爾冬陞相中，和李若彤參演電影《青春火花》。

不過她一直患有哮喘病，身體狀況欠佳，加上進演藝圈後壓力大，導致免疫系統一度失調，讓她出現脫髮、哮喘、水腫等症狀，有傳她幾乎掉光頭髮，平常都戴假髮示人，因此不上節目也不接受訪問，因此有她耍特權傳聞，也失去很多工作機會。

之後和TVB合約到期後，她轉戰大陸發展，憑著電視劇《楊總正傳》獲得國家廣播電影電視總局飛天獎三等女主角獎，她也是香港首位入圍飛天獎女主角提名的女演員，演技備受肯定，不過因為身體狀況，她後來返回香港繼續拍戲，人氣絲毫未減。

樊亦敏曾捲入羅兆輝(右圖)豔照門風波；唯一認愛男友剃度出家。(圖／本報系資料照、取自東網)

但樊亦敏在事業巔峰之際時，捲入已故香港「地產神童」羅兆輝的豔照門風波，羅兆輝不僅大爆自己的風流史和與女藝人的性交易，還曝光她們的豔照，而雖然豔照女主角沒有她，但她被爆是羅兆輝在圈中的第一任女友，還偷偷交往5年，雖然她事後表示兩人沒交往過，但形象也受到影響。

至於她唯一公開過的男友就只有何寶生，兩人因合作《武狀元蘇燦》生情，但外傳後來何寶生突然對佛學充滿興趣，並於2005年在大嶼山寶林禪寺剃度出家，最後只能分手收場。

而因為飽受哮喘病所苦的樊亦敏，長期需服用類固醇，也需要固定去醫院，身體狀況不容易懷孕，她也不想把哮喘傳給後代，因此決定不生孩子，有一任男友雖曾表明不介意她不生育，但她害怕隨時病發，加上怕對方後悔，不希望阻礙他的幸福，所以選擇分手，她也因為交往對象大多是獨生子或老大，有傳宗接代壓力，她怕作出婚姻承諾，錯過很多段感情，現在的她很享受單身，對於戀情也不強求。