經過住家走廊紙箱竟「伸出1隻手」他嚇退幾步 真相療癒

這「鬼手」的真實面貌會不會太可愛！1段抖音影片近日被瘋傳，1名男子日前走在自家走廊，一旁紙箱竟突然伸出「1隻小手」接著1生物突然衝出紙箱嚇他，原來是家中的小貓，後來小貓也被主人拉耳朵、發出無奈叫聲；其他網友紛紛笑說「好好笑又搞事的室友」、「名符其實的白爛貓」。

該網友在臉書「爆廢公社」分享1則影片，影片中1名男子從自家走廊走過時，突然路旁的1個大型紙箱從裏頭冒出「1雙手」，原來是1隻貓躲在紙箱內趁著主人經過時跳出紙箱，該男子當下被貓嚇得往後退一大步，而貓也是一臉驚恐、縮回紙箱內。

1段抖音影片近日被瘋傳，1名男子走在自家走廊，一旁紙箱竟突然伸出「1隻小手」接著1生物突然衝出嚇他，原來是家中的小貓。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

1段抖音影片近日被瘋傳，1名男子走在自家走廊，一旁紙箱竟突然伸出「1隻小手」接著1生物突然衝出嚇他，原來是家中的小貓。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

1段抖音影片近日被瘋傳，1名男子走在自家走廊，一旁紙箱竟突然伸出「1隻小手」接著1生物突然衝出嚇他，原來是家中的小貓。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片最後一幕是該貓在紙箱內被主人拉耳朵，發出無奈的叫聲，有趣畫面被拍成抖音影片，在網路上瘋傳；短短2天已吸引近1.3萬人按讚，更有2千多則留言，有網友留言「看了好幾百次，後面叫聲太療癒了」、「我家的貓也對我做過這樣的事」、「終於成功嚇到人了」、「時間抓的剛剛好」、「好像看到我家賓士貓，不嚇人有違本性」、「好好笑又搞事的室友」、「名符其實的白爛貓」。

另名網友Whity家中也養了一隻賓士貓「妹妹」相當調皮、喜歡嚇人，1則抖音影片同樣引發熱烈迴響，當時家中阿公準備下樓梯，妹妹躲在牆角準備衝出來嚇他，然而阿公卻淡定沒反應，之後阿公也學起來躲在牆角，等妹妹一現身，阿公立刻跳出來，讓妹妹被嚇到都快站起來，接著直接轉身跑上樓梯。