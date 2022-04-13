知名直播主連千毅每次開直播，身旁都圍繞著性感美女，其中一位助理長瀨昆妮，因教日文被封「日文女神」。今（13日）她PO一段9秒養眼片，開場看似一絲不掛地入鏡，迅速吸引網友的目光。

畫面中，長瀨昆妮化著艷麗濃妝，放下一頭及腰長髮，屈膝坐在淡灰色的沙發上，修長美腿巧妙地遮住她的身體，視覺上像是沒穿衣服，長瀨昆妮還一路從臀部輕撫到大腿，並對著鏡頭猛放電，給人無限的遐想空間，想不到影片尾聲，她無預警坐起來，才看到其實有穿黑色抹胸和紅色熱褲。

長瀨昆妮調皮地說：「被騙到的留言。」果真釣出一堆網友歪樓留言：「我自首」、「以為腳要打開」、「我被騙了，好厲害女神」、「妮這小淘氣，差點被妮嚇到心臟停止內褲鬆掉」。

長瀨昆妮很懂得如何掌握「流量密碼」，時不時拍些福利照或影音造福粉絲，人氣逐漸攀升，可貴的是她沒有偶像包袱，近日大方公開「進廠維修」的照片，原來她去做了人生第一次的皮秒雷射，臉上盡是灰色點點，並寫道：「素顏也很美？卸下外表的武器，重新做回妳自己」。