日本內閣府13日公布，2月核心機械訂單（排除船舶和電力公用事業不計），月減9.8％至8,114億日圓，是2020年4月來最大減幅，遠遠超出《路透》訪調預測的月跌1.5％及2月跌幅2％。其中製造業機械訂單月減1.8％至4,245億日圓，連續2個月下滑；非製造業機械訂單月減14.4％，來到3,878億日圓。