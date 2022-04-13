日本2月核心機械訂單 創2020年4月來最大減幅 23:132022/04/13 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本內閣府13日公布，2月核心機械訂單（排除船舶和電力公用事業不計），月減9.8％至8,114億日圓，是2020年4月來最大減幅，遠遠超出《路透》訪調預測的月跌1.5％及2月跌幅2％。其中製造業機械訂單月減1.8％至4,245億日圓，連續2個月下滑；非製造業機械訂單月減14.4％，來到3,878億日圓。 日圓對美元貶破125 寫近7年新低價 《國際經濟》俄烏戰事+日圓走貶 日3月躉售通膨仍高 #日圓 #核心機械訂單 #最大減幅 #機械訂單 #日本內閣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沖繩首里城正殿重建費約120億日圓 為上次近4倍 15:032022/03/31 國際 外匯探搜－美元兌日圓匯率 今年會見雙向波動 04:102022/03/26 產業特刊 燃料漲+日圓貶 日本躉售通膨仍接近歷史高點 12:332022/04/12 財經 《國際經濟》日2月經常帳轉正 貿易逆差縮小 09:532022/04/08 財經 日圓失守防線恐崩驚人價 專家憂2015年慘劇重演引爆災難 11:152022/03/31 財經 外匯探搜－避險光環黯淡 日圓今年易貶難升 04:102022/04/09 產業特刊 國巨子公司Tokin處分不動產 挹注EPS逾1元 17:122022/04/01 財經 《國際產業》JDI省電背板2024量產 年營收貢獻度4億美元 09:382022/03/31 財經 日圓爆貶 揭露亞幣空頭危機 22:432022/03/27 財經 《國際金融》苗頭不對 日Q1大砍海外債與股票 09:382022/04/12 財經 史上最奢華！日本推出搭飛機賞櫻玩法 09:222022/04/07 旅遊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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