宏達電宣布，受邀參加桃園市政府於4月12日所主辦的桃園數位隊國際論壇，會中展示VIVE Sync VR虛擬會議及VIVE Connect平台，桃園市市長鄭文燦並以擬真的虛擬分身進入VIVE Sync進行元宇宙VR 會議體驗。

宏達電亞太區總經理黃昭穎在會中分享未來數位轉型、虛實整合新生活趨勢以及從元宇宙角度探討企業升級數位核心的最佳策略，桃園市政府邀請與會企業進行結盟儀式，共同宣布「桃園數位隊」正式成軍，他表示，宏達電正與正與數以千計的內容開發者合作構建VIVERSE開放式的生態系統，很高興能加入桃園數位隊，與桃園市政府及在地高科技產業夥伴，一同創造更豐富多元的元宇宙，向世界展現台灣領先全球的VR產業力。

宏達電表示，5G高速傳輸世代驅動數位型態的轉變，而宏達電VIVE朝向安全的身份認證、橫跨各終端載具及平台、創建虛擬社群、沉浸式互動空間以及虛擬數位經濟型態等邁進，VIVE虛擬實境技術已發展各式遠端協作、教育訓練、復健治療、設計視覺化及各式展演等深度應用，並在藝術、文化、教育、音樂、電影、娛樂等VR領域深耕發展，從軟硬體設計生產到使用者終端應用，完整串聯下一網際網路世代Web 3.0生態鏈與經濟型態。

12日出席論壇者除了黃昭穎之外，還包括美國在臺協會處長孫曉雅、捷克經濟文化辦事處代表Patrick Rumlar、行政院政務委員郭耀煌與唐鳳、國發會主委龔明鑫等。