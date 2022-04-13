外匯存底因國家經濟與財政發生危機即將告罄下，斯里蘭卡政府12日宣布，即日起暫停償還外債，將所剩無幾的外匯儲備先用於進口燃料等必需品。根據斯里蘭卡聯邦政府2022年預算書，該國今年有75億美元的國內債和海外債要支付，截至3月底外匯儲備僅餘19.3億美元。