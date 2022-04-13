外匯儲備快見底 斯里蘭卡暫停償還外債 23:122022/04/13 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外匯存底因國家經濟與財政發生危機即將告罄下，斯里蘭卡政府12日宣布，即日起暫停償還外債，將所剩無幾的外匯儲備先用於進口燃料等必需品。根據斯里蘭卡聯邦政府2022年預算書，該國今年有75億美元的國內債和海外債要支付，截至3月底外匯儲備僅餘19.3億美元。 疫情衝擊供應鏈 蔚來整車生產已暫停、交車延遲 月底單日恐破千例 停課標準大鬆綁 #外匯儲備 #斯里蘭卡 #暫停 #償還 #外債 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆市府分流辦公 花蓮全中運採閉門賽 04:102022/04/08 生活新聞 陸3月外匯儲備3兆1880億美元 較2月末下降258億美元 17:202022/04/07 兩岸 遊客成難民 數千烏克蘭與俄羅斯人流亡斯里蘭卡 21:502022/04/06 國際 《國際產業》愛立信暫停在俄所有業務 Q1將提列9500萬美元費用 17:092022/04/11 財經 斯里蘭卡經濟危機 醫界警告救命醫療物資告罄 13:442022/04/11 國際 普丁僥倖躲過倒債！老美不忍了出絕招 俄終極苦果在後頭 10:002022/04/07 財經 加州擬補貼加油錢 04:102022/04/10 專題周報 不只俄羅斯瀕臨倒債！這國經濟崩潰恐破產 本月爆大危機 17:152022/04/07 財經 《國際金融》俄羅斯不得不用盧布支付 債券逼近違約邊緣 11:582022/04/07 財經 版號審批重啟 遊戲股狂歡 04:102022/04/13 全球財經 高科大燕巢校區1學生確診 宿舍人員全面PCR暫停進出 11:232022/04/13 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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