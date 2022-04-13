新北市瑞芳區楓子瀨路某物流公司1名25歲許姓員工，今（13日）晚9時40分許卡在冷凍庫內輸送帶上，被發現時已無生命跡象，新北市消防局獲報派員前往救援，協助脫困後已緊急送八堵礦工醫院急救。

據了解，25歲許姓男子今晚發現冷凍倉儲內輸送帶遭貨品卡住故障，在未知會其他人員即進入倉儲內維修排除，過程中疑因未注意後方升降機已啟動，遭後方升降機撞擊昏迷，又因倉儲內屬低溫環境，以致救護人員將許男救出時已無生命徵象，遂緊急送往八堵礦工醫院急救，目前仍在搶救中。