疫情升溫，和泰產險先前推出一張隔離補償新台幣4萬元、確診補償5萬元的防疫保單，近日投保熱度大增，不過和泰產險今天晚間悄悄下架此張防疫保單，目前網站尚餘4種防疫險方案供選擇。

因應疫情和政策變化，產險業近日掀起防疫保單改版下架潮，和泰產險先前推出一張網路投保防疫險「新疫點零補償型B方案」，年保費定為614元，確診補償金為每次5萬元、隔離補償金為每次4萬元，為業界隔離補償最高的方案，近日網路討論度竄高。

和泰產險主管晚間受訪指出，新疫點零補償型B方案累計投保量已逾10萬件，因近日湧入投保B方案民眾過多，造成網站流量龐大負擔，為避免影響民眾透過網站投保其他險種權利，今天晚間已先下架防疫B方案，目前網站上還有4種防疫險方案可供民眾選擇。

和泰產險主管表示，因應民眾對防疫險仍有需求，公司會持續提供防疫商品，不會將防疫商品全面下架，不過可能會調整商品組合和內容；至於已先下架的商品，會再擇期上架或改版新上，內部將再行評估。