加拿大央行周三晚上公布最新決策，基準利率由0.5％調高至1.0％，這也是該央行20多年來最大升息幅度。加央同時表示，將於4月25日啟動縮減資產負債表。

周三早上，紐西蘭央行也宣布升息2碼，創20多年來最大升幅，高於市場預期的1碼。