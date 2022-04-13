對抗高通膨 加拿大央行一口氣升2碼 23:252022/04/13 工商 林國賓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大央行周三晚上公布最新決策，基準利率由0.5％調高至1.0％，這也是該央行20多年來最大升息幅度。加央同時表示，將於4月25日啟動縮減資產負債表。 周三早上，紐西蘭央行也宣布升息2碼，創20多年來最大升幅，高於市場預期的1碼。 IEA擴大釋出戰備儲油 油價跌破100美元大關 對抗大陸出新招 美F-35採取「破紀錄」行動 #加拿大央行 #來最大 #周三 #對抗 #高通膨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 清晨盃家組對抗 李洋飛撲學爸爸 04:102022/04/06 運動天地 戰爭、疫情、升息三方夾擊 富達：現階段抗波動是優先策略 11:322022/04/11 財經 日本2月核心機械訂單 創2020年4月來最大減幅 23:132022/04/13 財經 俄烏衝突掀貨幣戰 澳幣、人民幣看俏 04:102022/04/11 生活新聞 全球央行鷹派勢力抬頭 加、紐本周估率先升息兩碼 20年來最大幅度 04:102022/04/11 財經要聞 禾聯智慧節能家電 助民眾對抗病菌 04:102022/04/08 產業特刊 高股息、實質資產 力抗通膨升息 04:102022/04/13 投資理財 新興當地債轉機題材 留意這時機點布局 16:062022/04/07 財經 拜登低失業率成就黯然失色 民主黨恐敗在高通膨 14:332022/04/13 國際 黃金價格盤旋 暗藏多空關鍵價格 01:492022/04/07 財經 《美股》消息面：美通膨或已觸頂；紐油收復100美元大關 10:232022/04/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。