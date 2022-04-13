男友看她吃麵流汗狼狽模樣，竟起了生理反應。（截自Dcard）

對於愛美的女生來說，容易流汗的體質相當困擾，一名女子發文表示，自己是屬於會爆汗的類型，且流汗就像噴泉一樣用滴的，某日與男友一起去吃牛肉麵，果然又大爆汗，邊吃邊擦十分狼狽，然而吃完後男友一直駝背彎腰走路很奇怪，原來竟是看女友狼狽模樣起了生理反應，讓女子難以理解。不過眾多男網友回應：「這個反應很正常啊」、「妳的體香讓他興奮了吧」。

一名女網友在Dcard發文表示，從小到大只要吃有湯的料理都會大爆汗，汗流的跟噴泉一樣，都是用滴的，就算是冬天、寒流還是下雪都一樣。上星期原PO與男友去吃牛肉麵，果然又爆汗，「衛生紙擦到一個懷疑人生，吃牛肉麵吃到狼狽到不行」，但是吃完麵出去，男友一直駝背彎腰走路很怪，原來，男友看她吃麵狼狽的樣子覺得太可愛了，忍不住起了生理反應。

原PO不解：「女生很狼狽的時候，一般正常的男友都會覺得可愛嗎？因為我男友不是很正常，他是個腦子很怪的人，所以一直很疑惑。」。

不過不少男網友回應：「其實流汗的樣子很natural，而且氣味像是費洛蒙那類的，會讓人興奮」、「妳的體香讓他興奮了吧」、「這個反應很正常啊，就跟看到女朋友臉紅會硬是一樣的道理」、「我女友體香超好聞 流汗的時候還能聞到洗髮精味跟淡淡的體香味 真的受不了」、「微狼狽最讚了好不好，尤其是頭髮微亂的時候」。