日本AV女優各有其特色，如「熟女系」、「貧乳系」等，攻佔不同需求的市場；而在海外的人氣則可能與親身互動相關，曾親自飛來台灣的女優人氣可望升高。熟女系女優「京香Julia」其實才34歲，但她憑成熟冶豔風格征服不少粉絲；Julia今(13)日在IG歡慶她入行12週年，並用一句中文跟台灣粉絲們打招呼；從中文維基看會以為她已引退，其實日文維基則顯示她今年已推出7部作品，且不少跟關鍵字「義父」有關。

Julia今(13)日在IG歡慶她入行12週年，包含一句繁體中文「今天4/13是出道12週年！」，以此跟她的台灣粉絲打招呼；她說：「今天是4/13，好像是出道12週年！ ！！ ！！ ！！（我不記得拍攝日期，所以我將發布日期設置為出道日期。實際上，我是在12月拍攝的......」。圖為導演去(2021)年生日時為她準備的一束鮮花，她並向自己道賀：「謝謝妳的第13年，JULIA」，她將臉側向花束似在聞花香，相當享受當下。

粉絲也都來祝賀：「12週年快樂！」、「恭喜」、「超愛妳的作品」、「謝謝妳帶來不可思議的12年」、「美麗的Julia」、「愛妳」、「妳永遠是我心目中的第一名」、「恭喜妳女神」、「持續下去最給力」、「女神加油，希望能像(三上)悠亞一樣慢慢轉型」、「我會繼續支持妳」、「JULIA的作品是我購買最多的」，6小時逼近8千讚。

女優到了一定年齡階段多半會選擇引退，從中文維基看沒有更新2022年作品，可能會以為Julia已引退，其實日文維基則顯示她今年已推出7部作品，關鍵字都出現「義父」相關，而這是指丈夫的爸爸「公公」。