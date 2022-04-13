4月初，美國空軍表示，將有33架F-22猛禽戰機(Raptor)將不再維護，而是送往飛機墳場封存。消息一出立即引起各種討論，許多航空迷感到嘆息，也有些人感到不解，然而軍事網(Military.com)的一篇報導透露了實際原因，與2018年肆虐佛羅里達州的邁克颶風(Hurricane Michael)有關，有多架F-22在那場風災中受損，而基地也一直沒有徹底修復。

2003 年，五角大樓宣布佛羅里達州巴拿馬城海灘附近的廷德爾空軍基地 (Tyndall AFB)，將做為F-22 猛禽戰鬥機的訓練駐地時，當地政界人士與民眾都相當開心，認為這批F-22戰機將給為社區帶來活力。

然而好景不常， 2018年10月10日，評為F5級的邁克颶風登陸佛州，最高風速已突破17級風，達到恐怖的時速260公里，幾乎可說破壞了路徑上的一切，造成難以想像的災情，包括廷德爾空軍基地。

即使空軍基地在颱風來臨，已經門窗緊閉，強固了F-22所在的機庫，但是強風挾帶的碎石與雜物，擊穿了機庫屋頂，造成多架F-22或受雨淋，或受雜物破壞的損傷。雖然美國空軍事後評估，全部的F-22都可以修復，但是顯然有些內傷不容易發現 。

另一方面，廷德爾基地的損失達到數十億美元，這使得基地的優先順序發生了變化，美國國防部不願花太多錢重修這座基地，連帶也對這批F-22的看法也做出改變。

在美國空軍今年財報預算中，所刪除的33架F-22預算，全部都是廷德爾空軍基地的，這不是巧合，而是美國空軍做出的停損。

2018年10月，廷德爾空軍基地受到邁克颶風的摧毀。(圖/美國空軍)

事實上，廷德爾空軍基地在風災之後就沒有被完整修復，有17架F-22撤離到其他地方，因為設備已無法供應全部的戰機維護工作；另外基地的宿舍與眷舍大多被破壞， 11,000 名軍人與家眷遷到巴拿馬城居住，然後以通勤的方式來基地工作。

埃格林空軍基地(Eglin AFB)是廷德爾F-22的新家，持續擔任飛行訓練工作，但是這些 F-22在經過3年的飛行後，陸續發生各種明顯的機械問題，主要在起落架部分。

上個月月底，一架 F-22 在著陸時出現「扑街」，也就是鼻輪折斷；去年在埃格林也有類似的事件，一架 F-22前起落架無法正常放下，只能摩擦機鼻迫降。事後發現，五分之一的F-22起落架都有問題，其中近40架必須修復，而其他則未得到檢查。美國空軍安全中心的數據顯示，2021年有5架猛禽戰機發生事故，損失金額高達60萬美元。

此外，通勒的廷德爾基地的軍人們並不喜歡這樣的生活，每天早出晚歸，普遍出現家庭問題，於是基地將會暫時關閉，所有人員另外分派，至於原本在廷德爾的F-22戰機，因此全部裁減。

美國空軍還剩下153 架F-22，將分佈在維吉尼亞州蘭利-尤斯蒂斯聯合基地(Joint Base Langley–Eustis)、阿拉斯加艾門多夫-理查森聯合基地(Joint Base Elmendorf-Richardson)和夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地(Joint Base Pearl Harbor-Hickam)。

五角大廈承諾會重建廷德爾，但是修復之後將是接受F-35聯合打擊戰機，不再是F-22。預計在2023年秋季，接收其第一架F-35。