現身於馬祖的「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗。（連江縣政府提供）

「幸運藍眼淚」。（法藍瓷提供）

全球不到百隻的「黑嘴端鳳頭燕鷗」，因極度罕見而被稱作「神話之鳥」，一度於世上失去蹤跡，近年在馬祖列島奇蹟重現，因為珍貴的生態價值，轟動國際，法藍瓷與馬祖酒廠再度合作，以CNN評為「世上15必看自然奇觀」的藍眼淚生態與世界上僅存不到百隻的「神話之鳥」為題，攜手打造「幸運藍眼淚」聯名限量酒。立體釉下彩瓷，內盛裝醇厚內斂之馬祖頂級大麴酒，以永恆瓷藝與珍稀佳釀，傳遞馬祖的自然美景，更喚醒大眾對環境保育之重視。

法藍瓷於今（13日）舉辦「幸運藍眼淚」作品見面會，邀請到馬祖酒廠總經理劉九銘、承釀淳酒業董事長謝承和、法藍瓷總裁陳立恆及於西元2000年首度發現神話之鳥的紀錄片導演梁皆得出席，分享神話之鳥背後的動人故事。

會中，梁皆得分享到與神話之鳥的相遇，是在20年前，受邀到馬祖拍攝鳳頭燕鷗紀錄片時，因膠卷底片調光機故障，意外發現六十幾年前被認為絕種的黑嘴端鳳頭燕鷗。自此之後，黑嘴端鳳頭燕鷗成為馬祖很重要的生態觀光資源，吸引了許多來自世界各地的賞鳥者到訪，只為一睹神話之鳥的風采，更促進了大眾與學界對神話之鳥的重視。

深受梁導紀錄片感動的陳立恆表示，「幸運藍眼淚」希望能讓更多年輕人與藏家共品馬祖佳釀、欣賞如夢似幻的生態奇景，與躍然瓷上的工藝之美。更重要的是能以作品帶動文化，帶動馬祖的生態與文化觀光，讓更多人能重視環境議題，共同投入神話之鳥的保育行列！

「黑嘴端鳳頭燕鷗遷徙路徑遙遠，若以馬祖起點，通常兵分兩路，一路向南橫越海峽飛往菲律賓，一路則往中南半島的越南、泰國、柬埔寨，最遠抵達緬甸。如此艱辛的旅程，需要具備非凡的勇氣與毅力」。法藍瓷設計師李光裕受到神話之鳥故事的啟發，在變化多端的疫情之下，感受到許多事物於不斷衝撞當中，反而激發出開創的能量。故構思「幸運藍眼淚」創作時，將瓶蓋刻劃為「神話之鳥」於逆風中昂然挺立，瓶身則化為湛藍變幻的大海，以立體雕塑讓瓶身翻騰成一道道湧浪，搭配細緻彩繪，以錯落有致的深淺藍色相互呼應，亮起點點藍光，更以純金的金水揮灑表現海浪，俐落設計一氣呵成，精彩詮釋藍眼淚的動人美景。而瓶底的形狀，也似一葉扁舟，滿載幸運與勇氣，在未知的大海中乘風破浪，無懼前行。這是一件代表著幸運，向勇氣致敬的作品。當你無所畏懼、勇於挑戰，生命中幸運的降臨，只是一種必然。

劉九銘表示，連年榮獲布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞、舊金山世界烈酒競賽等金獎肯定的馬祖酒廠，搭配上外交國禮首選的法藍瓷，雙強聯手，打造的「幸運藍眼淚」，精選中式白酒工藝的最高境界──馬祖頂級大麴酒。比起常見的液態釀造手法，擁有獨特水質，空氣、氣候與坑道窖藏釀酒條件的馬祖酒廠，選擇更耗時的固態釀造，以傳承一甲子的獨門技術，讓珍貴麴菌、冷冽泉水與純淨空氣，在寧靜的花崗岩坑道中等待甦醒。三年的等待，一千個日子，才能醞釀頂級大麴的細緻香醇，如夢似幻。

「幸運藍眼淚」將於17日下午15：17啟動網路預購，限時優惠價12700元（原價17000元），限量1517件，預購優惠至29日，售完為止。