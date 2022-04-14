美國財報季由銀行業揭開序幕，分析師基於高通膨和俄烏戰爭加劇市場波動，預期標普500指數銀行股第一季獲利年減36％。摩根大通13日率先公布首季業績，受到投資銀行收入減少和費用攀升所累，淨利年減42％，遜於市場預期。

美國通膨衝上40年新高與俄羅斯入侵烏克蘭，皆加重市場震盪，也為聯準會（Fed）的升息步伐帶來不確定性。此外，西方制裁增加部分銀行沖減俄國業務的可能性，恐打擊獲利。有鑑於此，FactSet數據顯示，分析師預期標普500指數銀行股首季獲利約達280億美元，較一年前同期陡降36％。

根據Dealogic數據，第一季銀行的投資銀行收入達220億美元，年減31％，不過仍高於疫情前水準。併購活動維持活絡，但股票首次公開發行（IPO）急速萎縮，因為經濟狀況不確定性與市場波動影響企業上市意願。

疫情期間股市交易熱絡帶動銀行交易收入激增，但隨著聯準會加速緊縮貨幣，華爾街預期銀行交易收入將逐漸回歸正常。

另一方面，摩根大通第一季淨利達82.8億美元，每股盈餘2.63美元，遜於一年前同期的143億美元與每股4.5美元，亦不如市場預期的2.72美元。營收年減5％，降至307.2億美元，但優於分析師預估的305.9億美元。

摩根大通首季投資銀行收入年減28％，交易收入年減3％。在此同時，該銀行開始為通膨與戰爭帶來的經濟挑戰提列壞帳準備金，使得信貸成本攀升至15億美元，反觀一年前同期則因為釋出準備金而有42億美元利得。

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）雖對經濟抱持樂觀，但基於高通膨、供應鏈中斷和俄烏戰火，表示目前仍面臨重大地緣政治與經濟挑戰。

摩根大通同時宣布，董事會批准300億美元的股票買回計畫。