看準單元12重劃區擁有「雙捷運特區」以及「萬坪南興公園」雙大地利優勢加持下，精晨建設繼一期「臻城」與二期「傳城」打出好口碑後，趁勝追擊、再以國際視野角度規劃推出三期新案「精晨雙城」，每戶總價在3,988至5,988萬元，鎖定高資產族群，4月正式進場以來深獲好評。

精晨建設總經理曾晨珀表示，台中市區眾多重劃中房價陸續開出新的天花板價格，在一片的驚呼聲中屹立不搖、有著交通機能與綠能的單元12特區，依舊是高資產客最務實的首選。

今年隨著區域內各建案進入交屋潮，人流帶進強大生活機能，不僅全聯雙旗艦店進駐，知名連鎖火鍋集團「築間」也搶進單元12特區，得天獨厚四通八達的商圈機能，北鄰北屯好市多商圈，隨著南興三路開通更可快速通往大買家商圈、麥當勞、特力屋、一點利市場等北屯路成熟機能。

此外，雙捷交匯熱點加持，強大74號快速道、國4延伸段、捷運舊社站、松竹站、松竹火車站等多項交通動能打下效率基礎，單元12特區可說是願景可期。

曾晨珀說，「綠海無價」，城市裡的自然生態景觀，住宅旁有一座大型公園，在日常休閒育樂中扮演著極度重要的角色。單元12占地1.8萬坪的南興公園，就是地段價值的代表，園內生態池、落羽松大道、綠植草地滿足都市人對自然的渴望。

此外，區域內中部指標私校包含葳格中學、磊川華德福實驗學校，單元12特區內更有佔地2.4萬坪的文中文小預定地，7分鐘車程可達華盛頓雙語小學、常春藤中學，另有學校預定地，人文氣息讓生活品質升級。

「精晨雙城」座落於20米南興路上，為住1-1特區，地坪28-58坪、建坪75-89坪，主力建坪約在80坪，規劃4層樓加雙屋突，店住雙效特性，有臨路店住別墅與高隱私社區別墅，兩種格局規劃，總戶數38戶；該案還特別打造一處會館，提供住戶聚會品酒、看電影、開會等多功能空間，會館內附設高檔影音設備與紅酒櫃。

曾晨珀強調，「精晨雙城」建築規劃上延續著一、二期的層峰標準，戶戶大露臺、套房規劃，建材上特別在屋頂加入綠能隔熱建材，並且新增台達全室淨化新風機，創造室內清新健康生活品質，精選歐美日台多項頂奢建材高端入宅，把所有美好貫注於此，「無雙地段，雙倍美好」打造極致「精晨極致BEST豪墅生活」。