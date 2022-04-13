俄烏戰爭爆發近2個月，網路上也出現各種真假參半的訊息，近日網路就瘋傳芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）對俄羅斯撂狠話，但經專業單位查證後認定，「芬蘭總理本人沒說過這些話」，此文為農場假新聞，但沒想到，民進黨立委王定宇卻轉發相關消息，被國民黨台北市議員王鴻薇狠酸：「有部分人士總是喜歡轉傳假消息、製造對立，大家千萬不要上當！」

該段農場貼文宣稱，芬蘭女總理馬琳不滿俄羅斯總統普丁反對芬蘭加入北約，因此怒稱「芬蘭地下埋著20萬俄羅斯人」，並對俄羅斯嗆聲：「儘管放馬過來！芬蘭地下幾米深處埋葬著20萬俄羅斯人，歡迎你們來陪伴祖先們！」而相關資訊被王定宇轉發至臉書，引起不少網友討論。

國民黨台北市議員 王鴻薇 臉書。(圖/翻攝自 王鴻薇 臉書)

對於王定宇未經查證就引用其內容，王鴻薇13日晚間在臉書以「小心認知作戰，綠委竟傳假消息！」為題發文表示，該段消息經查證後，確認芬蘭總理本人並沒有說過這些話，這段話是來自大陸的農場文平台出現的造謠假新聞。

王鴻薇說，稍微想一下也知道，一般政府官員在外交辭令上，不太可能有如此粗魯的發言，更何況還是一國總理，「提醒大家，有部分人士總是喜歡轉傳假消息、製造對立，大家千萬不要上當哦！」

而據「事實查核中心」第1617號報告查證，經查傳言是假借冠名，因此為「錯誤」訊息，查證發現網傳說法來自中國社群平台，再傳到台灣社群平台，隨後被台灣媒體引用報導。此外，駐台芬蘭商務辦事處回覆查核中心詢問時表示，芬蘭總理馬琳沒有講這句話，傳言說法不正確。查核中心也檢視馬琳推特、芬蘭政府推特，以及芬蘭媒體、國際媒體與國際通訊社，都沒有出現傳言所稱的訊息報導。