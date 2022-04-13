馬來西亞網紅沛妤（Pei Yu）外型亮麗身材火辣，不時會在IG放送養眼照福利，圈了一大票粉絲，有高達91.5萬粉絲追蹤，之前過年她也不忘連發美照向大家拜年；沛妤今(13日)分享一張戴棒球帽穿小可愛的辣照，除了露出雪白UU外，鎖骨也很吸睛，她的一邊肩帶掉到手臂上，完美詮釋「半甜半野」的甜美性感風。

沛妤今(13日)在IG分享她的最新辣照，畫面中她上身穿橘紅色小可愛，搭配白色長褲充滿休閒運動風，頭上戴著黑色白字的洛杉磯道奇隊棒球帽，除了照例露出她的雄偉雪白UU外，深邃的鎖骨也很吸睛誘人，沛妤的一邊肩帶掉到手臂上，完美詮釋「半甜半野」的甜美性感風。

沛妤寫道：「50% savage, 50% sweetheart」，意即「百分之五十野性，百分之五十甜新」，網友大讚：「100%喜歡妳」、「棒呆了」、「好漂亮的女孩」、「愛妳」、「小姐姐,打球嗎」、「很棒」、「最美的時光 很喜歡」、「笑容真的很迷人」、「仙女下凡」，在留言區狂刷愛心。

沛妤經常在IG分享大尺度照片，曾曬過只穿吊帶褲沒穿內在美的福利，還分享過只穿一件寬鬆背心起床準備洗漱的養眼畫面，不但擁有傲人上圍與纖細蠻腰，還有精實馬甲線甚至人魚線，憑健美體態「實力」圈粉無數。