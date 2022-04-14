隨著天氣變炎熱，蚊子出沒的頻率也越加頻繁，皮膚科醫師蔡逸姍指出，蚊子最愛叮咬的對象，包括溫度高的孕婦、小朋友，以及呼吸快、身上氣味太香或太臭的人，建議大家平時除了盡可能穿著長袖、長褲外，還要勤噴防蚊液，以避免蚊子叮咬。

網路上曾瘋傳「吃太多肉體質會變酸，蚊子容易找上門」，不過皮膚科醫師蔡逸姍在節目《醫師好辣》中解答，這個說法其實是錯的，並分析，蚊子能感受到50公尺內、體溫較高者，因此活潑好動的小朋友及孕婦，反而更容易吸引蚊子上前叮咬。

蔡逸姍指出，蚊子對於「氣味」也十分敏感，汗臭味、香水味，甚至髮膠殘留的味道，對蚊子來說都很有吸引力，因此這類人也相當容易被叮咬。此外，二氧化碳能激活蚊子觸鬚上的感受器，並藉此找到發出二氧化碳的人的位置，所以運動選手、呼吸較快的人，也是經常被叮咬的對象。

蔡逸姍表示，若想避免蚊子叮咬，除了盡可能穿著長袖、長褲，勤噴防蚊液也相當重要。她進一步說明，防蚊液中含有成分敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、IR3535等，防蚊效果可維持2至6小時、甚至8小時。但噴完一定要均勻抹開，以免蚊子叮咬沒抹到的位置，如有流汗也要先把汗擦乾，再補擦防蚊液。

至於「防蚊貼片」是否有效？蔡逸姍坦言，防蚊貼片的成份較天然，「人不會太討厭的東西，蚊子也不會太討厭」，儘管剛開始使用時防蚊效果佳，但其效果會隨著時間而慢慢減弱。

蔡逸姍也提醒，被蚊子叮咬，最好的辦法應該是冰敷被叮咬的傷口，再用綠油精、痱子粉或藥膏塗抹即可，千萬不可以用口水塗，否則可能引發細菌感染，另外，使用原子筆畫十字或圈起來，也對舒緩癢感沒有任何幫助。