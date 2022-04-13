國內新冠肺炎今（13）日新增744例本土確診，不只是今年新高，也是歷史新高，醫師沈政男認為從5百多例升至7百多例是「類校正回歸」，目前估計Rt值還在2以下，如果放鬆疫調匡列，Rt值升到2，不用等到月底，本周五確診數就會破千。

沈政男在臉書發文表示，單日確診數從五百多跳到七百多是「類校正回歸」，因為昨天的個案研判數目超多，不排除有backlogging，若以發病日來看，這四、五天沒有很大差異。目前台灣Rt值是低於2，如果Rt值為2，那麼確診數三天就會翻一倍，就不可能到了月底才破千，而是過兩天就會破千，要注意本周五會不會破千。

沈政男表示，雙北社區採檢陽性率升到了1%，代表疫情逐漸升高，社區隱形案例越來越多，如果不把新增個案有效壓制，那麼不管放在哪裡療養都是問題，若要施行居家隔離或療養，一定要避免傳染給別人。

除了雙北之外，沈政男也憂心中區案例持續增加，曲線正在往上發展，尤其台中的移工群聚要趕緊壓制，另外花蓮防疫要加油，以人口比例來說，這波疫情算是嚴重。